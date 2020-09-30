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30 сентября 2020, 12:07 3

Рада не захотела сокращать рассмотрение закона о выборах во время карантина

30 сентября 2020, 12:07 3
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Предложение поддержали лишь 217 нардепов при 226 минимально необходимых
Предложение поддержали лишь 217 нардепов при 226 минимально необходимых
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Верховная Рада отказалась сократить сроки рассмотрения закона об особенностях выборов во время карантина. При этом парламентарии включили соответствующий законопроект №4117 в повестку дня.

Об этом передает RegioNews.

За включение проекта в повестку дня проголосовали 234 нардепа.

"Предлагается признать законопроект неотложным и сократить сроки внесения альтернативных законопроектов до дня проведения пленарного заседания 30 сентября в соответствии со статьей 101 регламента Верховной Рады", - отметил глава парламента Дмитрий Разумков.

Однако это предложение поддержали лишь 217 нардепов при 226 минимально необходимых.

Напомним, 22 сентября в Раде зарегистрировали законопроект о проведении выборов на карантине.

карантин закон Верховная Рада голосование парламент
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