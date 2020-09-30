Рада не захотела сокращать рассмотрение закона о выборах во время карантина
Предложение поддержали лишь 217 нардепов при 226 минимально необходимых
Предложение поддержали лишь 217 нардепов при 226 минимально необходимых
Верховная Рада отказалась сократить сроки рассмотрения закона об особенностях выборов во время карантина. При этом парламентарии включили соответствующий законопроект №4117 в повестку дня.
Об этом передает RegioNews.
За включение проекта в повестку дня проголосовали 234 нардепа.
"Предлагается признать законопроект неотложным и сократить сроки внесения альтернативных законопроектов до дня проведения пленарного заседания 30 сентября в соответствии со статьей 101 регламента Верховной Рады", - отметил глава парламента Дмитрий Разумков.
Однако это предложение поддержали лишь 217 нардепов при 226 минимально необходимых.
Напомним, 22 сентября в Раде зарегистрировали законопроект о проведении выборов на карантине.
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