Рада не захотела сокращать рассмотрение закона о выборах во время карантина

Предложение поддержали лишь 217 нардепов при 226 минимально необходимых

Предложение поддержали лишь 217 нардепов при 226 минимально необходимых

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Верховная Рада отказалась сократить сроки рассмотрения закона об особенностях выборов во время карантина. При этом парламентарии включили соответствующий законопроект №4117 в повестку дня.

Об этом передает RegioNews.

За включение проекта в повестку дня проголосовали 234 нардепа.

"Предлагается признать законопроект неотложным и сократить сроки внесения альтернативных законопроектов до дня проведения пленарного заседания 30 сентября в соответствии со статьей 101 регламента Верховной Рады", - отметил глава парламента Дмитрий Разумков.

Однако это предложение поддержали лишь 217 нардепов при 226 минимально необходимых.

Напомним, 22 сентября в Раде зарегистрировали законопроект о проведении выборов на карантине.