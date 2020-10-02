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02 октября 2020, 13:38 2

Местные выборы 2020: Названы 10 кандидатов, которые будут бороться за кресло мэра Запорожья

02 октября 2020, 13:38 2
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Фото: flickr
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Запорожская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 10 кандидатов на пост мэра города.

Данные опубликованы на сайте Запорожского городского совета, информирует RegioNews.

Официальный список выглядит так:

  1. Владимир Буряк от политической партии "Партия Владимира Буряка "Єднання";

  2. Олеся Крамаренко от политической партии "ЗА майбутнє";

  3. Дмитрий Осипов;

  4. Юрий Ружин от политической партии "Радикальная партия Олега Ляшко";

  5. Виталий Рябцев от политической партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина";

  6. Виктор Хоцкий;

  7. Элла Слепян от политической партии "НАШ КРАЙ";

  8. Денис Тарасов от политической партии "Сила Людей";

  9. Виталий Тишечко от политической партии "Слуга Народа";

  10. Валерий Прозапас от политической партии "Эвропейская Солидарность".

Ранее сообщалось, что "Cлуга народа” лидирует среди электоральных симпатий в Запорожье.

выборы Украина Запорожье Местные выборы Кандидат
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