Местные выборы 2020: Названы 10 кандидатов, которые будут бороться за кресло мэра Запорожья
Запорожская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 10 кандидатов на пост мэра города.
Данные опубликованы на сайте Запорожского городского совета, информирует RegioNews.
Официальный список выглядит так:
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Владимир Буряк от политической партии "Партия Владимира Буряка "Єднання";
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Олеся Крамаренко от политической партии "ЗА майбутнє";
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Дмитрий Осипов;
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Юрий Ружин от политической партии "Радикальная партия Олега Ляшко";
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Виталий Рябцев от политической партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина";
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Виктор Хоцкий;
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Элла Слепян от политической партии "НАШ КРАЙ";
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Денис Тарасов от политической партии "Сила Людей";
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Виталий Тишечко от политической партии "Слуга Народа";
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Валерий Прозапас от политической партии "Эвропейская Солидарность".
Ранее сообщалось, что "Cлуга народа” лидирует среди электоральных симпатий в Запорожье.