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01 октября 2020, 12:39 7

Сегодня начался осенний призыв: в армию заберут более 13 тысяч юношей

01 октября 2020, 12:39 7
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Больше всего призывников будет в Киеве, в Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Львовской областях
Больше всего призывников будет в Киеве, в Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Львовской областях
Фото: из открытых источников
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Сегодня, 1 октября, в Украине начался осенний призыв. На срочную службу в октябре-декабре призовут 13 570 юношей в возрасте от 18 до 27 лет. При этом 18-19 летние смогут служить только при условии их письменного согласия.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии, передает Regionews.

Призыву подлежат 13 570 человек. Из них в Вооруженные силы - 7500 человек, в Государственную специальную службу транспорта - 600 человек, Национальную гвардию - 4970 человек, Госпогранслужбу - 500 человек", - говорится в сообщении.

Показатели очередного призыва в Вооруженные силы уменьшен на 1,5 тысячи человек от ранее запланированного.

Сообщается, что все мероприятия будут осуществляться с соблюдением условий карантина. Перед прибытием в областной сборный пункт всех призывников будут тестировать методом ИФА.

Ранее сообщалось, что на осенний призыв в армию потратят более 65 миллионов гривен.

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