Обострение на Донбассе: боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня

В результате вражеского выстрела украинский военный получил ранения

В результате вражеского выстрела украинский военный получил ранения

Фото: из открытых источников

В течение минувших суток на Донбассе зафиксировано одиннадцать нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" огонь из стрелкового оружия враг открывал вблизи Авдеевки, а из автоматического станкового гранатомета – неподалеку Новотроицкого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Новоалександровки противник провоцировал наших военных из стрелкового оружия. На участке вблизи Золотого три раза вел огонь из стрелкового оружия и подствольного гранатомета, а возле хутора Свободный дважды в вечернее время применил ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие. Кроме того, в районах населенных пунктов Зайцевое, Мироновское, Новотошковское противник открывал огонь из гранатометов различных систем.

В результате вражеского выстрела из подствольного гранатомета один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - отмечают в штабе.

С начала текущих суток, 1 октября, на участках ответственности украинских защитников зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, враг открыл огонь вблизи Станицы Луганской из автоматического станкового гранатомета.

Кроме того, военнослужащие Вооруженных Сил вместе со спасателями ГСЧС и представителями лесных хозяйств продолжают локализовать пожары, вызванные накануне вражескими вооруженными провокациями с применением трассирующих пуль.

Ранее сообщалось, что на Донбассе во время одного из обстрелов ранено украинского военного.