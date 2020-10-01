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01 октября 2020, 11:41 6

На Житомирщине разоблачили группировку, которая поставляла оружие уголовникам

01 октября 2020, 11:41 6
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Местные жители обустроили цех по переработке оружия
Местные жители обустроили цех по переработке оружия
Фото: СБУ
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В Житомирской области правоохранители провели полтора десятка обысков по местам жительства и пребывания нескольких лиц, причастных к незаконной продаже оружия. Установлено, что члены группы переделывали стартовое оружие в боевое для дальнейшего ее сбыта.

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Злоумышленники наладили сбыт средств поражения, нелегально завезенных из района проведения операции Объединенных сил.

Нелегальная оружейка была обустроена 39-летним жителем Коростенского района, который и занимался ее переработкой. Другие члены группы помогали в ее продаже.

Во время 15 обысков в жилых и подсобных помещениях фигурантов правоохранители изъяли тротиловые шашки общим весом 800 граммов, электродетонаторы, реактивную противотанковую гранату РПГ-22, противопехотную мину МОН-50, гранаты Ф-1 и РГД-5, два пистолета и почти две тысячи патронов калибра 5,45 мм.

В настоящее время организатору группы сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос относительно избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили гражданина Российской Федерации на попытке ввоза в нашу страну огнестрельного оружия.

ООС СБУ оружие уголовное дело контрабанда Житомир
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