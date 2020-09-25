"Слуга народа" Тищенко считает кумовство украинской национальной идеей

По его мнению, что в Украине жить без кумовства нереально

По его мнению, что в Украине жить без кумовства нереально

Фото: Голос UA

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко заявил, что жить без кумовства в Украине невозможно.

Об этом говорится в программе "Схемы. Коррупция в деталях", сообщает RegioNews.

Нардеп Николай Тищенко рассказал журналистам программы, что кумовство – украинская национальная идея, без которой невозможно прожить в нашей стране.

В Украине это наша национальная идея. Все кумовья! Все – без исключения. Ведь у нас, в православной славянской ... так принято, что мы все – друзья, и даже не через пятое рукопожатие, а через второе", – сказал Тищенко.

По мнению нардепа, без кумовства в Украине прожить нереально.

Такого не может быть априори в Украине", – заявил он.

Как известно, президент Владимир Зеленский обещал, что при его каденции кумовства в политике не будет.

Больше никакого кумовства и кулуарных назначений на должности. Демократия в Украине должна стать реальностью вместе с вами", – заявлял Зеленский накануне президентских выборов.

Напомним, компанія, которую контролирует нардеп Тищенко, причастна к хищению в "Борисполе".