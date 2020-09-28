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Украина отменила запрет на въезд для иностранцев
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28 сентября 2020, 12:41 7

Украина отменила запрет на въезд для иностранцев

28 сентября 2020, 12:41 7
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Запрет де-факто потерял силу
Запрет де-факто потерял силу
Фото: flickr
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С понедельника, 28 сентября иностранным гражданам разрешен въезд в Украину, поскольку норма в постановлении Кабинета Министров Украины №641 прекратила свое действие.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает RegioNews.

Фактически, этой ночью эта норма о запрете въезда иностранцам в нашу страну прекратила свое действие. Отныне иностранцам въезд в нашу страну не запрещен", - сказал Демченко.

Также по словам спикера Госпогранслужбы, отдельных требований к иностранцам по самоизоляции или страховому полису при въезде в Украину на данный момент нет.

Эта норма прекратила свое действие, поэтому каких-то отдельных моментов, которые определило правительство в отношении иностранцев при въезде в Украину на период карантина, на данный момент нет", - пояснил он.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Украина закрывает въезд для иностранцев до 28 сентября, но для некоторых категорий иностранных граждан въезд разрешен.

Кабмин Украина иностранцы пограничники запрет на въезд Постановление
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