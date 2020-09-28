Украина отменила запрет на въезд для иностранцев

Запрет де-факто потерял силу

Запрет де-факто потерял силу

Фото: flickr

С понедельника, 28 сентября иностранным гражданам разрешен въезд в Украину, поскольку норма в постановлении Кабинета Министров Украины №641 прекратила свое действие.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает RegioNews.

Фактически, этой ночью эта норма о запрете въезда иностранцам в нашу страну прекратила свое действие. Отныне иностранцам въезд в нашу страну не запрещен", - сказал Демченко.

Также по словам спикера Госпогранслужбы, отдельных требований к иностранцам по самоизоляции или страховому полису при въезде в Украину на данный момент нет.

Эта норма прекратила свое действие, поэтому каких-то отдельных моментов, которые определило правительство в отношении иностранцев при въезде в Украину на период карантина, на данный момент нет", - пояснил он.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Украина закрывает въезд для иностранцев до 28 сентября, но для некоторых категорий иностранных граждан въезд разрешен.