Украине прогнозируют рост инфляции
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует рост инфляции в начале следующего года вследствие постепенного насыщения экономики деньгами для ее оживления.
Об этом говорится в августовском инфляционном обзоре Минэкономики, передает RegioNews.
Согласно сообщению, в настоящее время, несмотря на определенное смягчение, с точки зрения предупреждения инфляционных рисков, политики Национального банка Украины, ценовая динамика находится в прогнозируемом тренде (5,9% на конец года) и соответствует общей тенденции положительного развития экономики.
"В дальнейшем следует ожидать, что процесс постепенного насыщения экономики деньгами с целью ее оживления, очевидно, сформирует более весомый давление на ценовую динамику в результате накопительного эффекта, который, скорее всего, существенно проявится лишь в начале следующего года", - говорится в обзоре.
В обзоре также отмечается, что по итогам августа дефляция составила 0,2%. Однако в годовом расчете рост цен несколько ускорился до 2,5%, что в основном стало следствием августовского повышения стоимости коммунальных услуг.
В то же время рост цен с начала года составил 1,2% и было "рекордно низким для реалий последних лет".
Напомним, ранее в НБУ объяснили, как происходит регулирование инфляции.