Украине прогнозируют рост инфляции

Ожидается, что это будет в начале 2021 года

Ожидается, что это будет в начале 2021 года

Фото из открытых источников

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует рост инфляции в начале следующего года вследствие постепенного насыщения экономики деньгами для ее оживления.

Об этом говорится в августовском инфляционном обзоре Минэкономики, передает RegioNews.

Согласно сообщению, в настоящее время, несмотря на определенное смягчение, с точки зрения предупреждения инфляционных рисков, политики Национального банка Украины, ценовая динамика находится в прогнозируемом тренде (5,9% на конец года) и соответствует общей тенденции положительного развития экономики.

"В дальнейшем следует ожидать, что процесс постепенного насыщения экономики деньгами с целью ее оживления, очевидно, сформирует более весомый давление на ценовую динамику в результате накопительного эффекта, который, скорее всего, существенно проявится лишь в начале следующего года", - говорится в обзоре.

В обзоре также отмечается, что по итогам августа дефляция составила 0,2%. Однако в годовом расчете рост цен несколько ускорился до 2,5%, что в основном стало следствием августовского повышения стоимости коммунальных услуг.

В то же время рост цен с начала года составил 1,2% и было "рекордно низким для реалий последних лет".

Напомним, ранее в НБУ объяснили, как происходит регулирование инфляции.