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29 сентября 2020, 16:59 2

Украине прогнозируют рост инфляции

29 сентября 2020, 16:59 2
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Ожидается, что это будет в начале 2021 года
Ожидается, что это будет в начале 2021 года
Фото из открытых источников
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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует рост инфляции в начале следующего года вследствие постепенного насыщения экономики деньгами для ее оживления.

Об этом говорится в августовском инфляционном обзоре Минэкономики, передает RegioNews.

Согласно сообщению, в настоящее время, несмотря на определенное смягчение, с точки зрения предупреждения инфляционных рисков, политики Национального банка Украины, ценовая динамика находится в прогнозируемом тренде (5,9% на конец года) и соответствует общей тенденции положительного развития экономики.

"В дальнейшем следует ожидать, что процесс постепенного насыщения экономики деньгами с целью ее оживления, очевидно, сформирует более весомый давление на ценовую динамику в результате накопительного эффекта, который, скорее всего, существенно проявится лишь в начале следующего года", - говорится в обзоре.

В обзоре также отмечается, что по итогам августа дефляция составила 0,2%. Однако в годовом расчете рост цен несколько ускорился до 2,5%, что в основном стало следствием августовского повышения стоимости коммунальных услуг.

В то же время рост цен с начала года составил 1,2% и было "рекордно низким для реалий последних лет".

Напомним, ранее в НБУ объяснили, как происходит регулирование инфляции.

Украина деньги бюджетные деньги экономика Министерство
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