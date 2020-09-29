Раде рекомендуют обратиться к Зеленскому относительно работы Фокина в ТКГ

Это решение поддержали 10 членов комитета из 16 присутствующих

Это решение поддержали 10 членов комитета из 16 присутствующих

Фото: EA daily

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства заслушал первого заместителя председателя делегации Украины в ТКГ Витольда Фокина и рекомендовал Раде обратиться к президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом передает RegioNews.

"Инициировать принятие Верховной Радой постановления об обращении к президенту Украины, председателю СНБО Владимиру Александровичу Зеленскому относительно недопущения предательства национальных интересов Украины в ходе осуществления политико-дипломатических мер для прекращения продолжающейся вооруженной агрессии России против Украины", - указано в решении комитета.

Его поддержали 10 членов комитета из 16 присутствующих. При этом для кворума необходимо было 8 голосов.

Напомним, сегодня Фокин во время заседания Комитета Рады заявил, что пока не видел подтверждений того, что Россия ведет войну против Украины. Также он сказал, что бывший президент Украины Петр Порошенко в вопросе войны больше заботился о собственных интересах, а не государственных.

Ранее Витольд Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса для всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части.

Он заявил, что с обеих сторон было совершено много преступлений, которые должны быть расследованы, а виновные должны понести наказание.

В Офисе президента Украины отреагировали на заявления Витольда Фокина относительно предоставления особого статуса для всего Донбасса.