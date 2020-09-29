На Луганщине задержан участник незаконных вооруженных формирований террористической "ЛНР"

Боевик причастен к штурму здания Управления СБУ в Луганской области

Боевик причастен к штурму здания Управления СБУ в Луганской области

Фото: СБУ

В Северодонецке сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили бывшего участника незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР", который принимал участие в захвате админзданий органов государственной власти в 2014 году.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что в составе группировки Дремова он участвовал в захвате сепаратистами админзданий в Северодонецке. По оперативной информации, злоумышленник поддерживал связь и способствовал деятельности диверсионной группы "Ямала", участники которой готовили теракты в Северодонецке ко Дню независимости в 2014 году.

После освобождения города от оккупационных войск злоумышленник длительное время скрывался от правосудия.

Пока боевике сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях) Уголовного кодекса Украины.

В случае доказательства вины ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Службе безопасности Украины сообщили о подозрении генеральному директору одного из заводов Луганщины в том, что его предприятие платило масштабные "налоги" в пользу оккупационной администрации боевиков.