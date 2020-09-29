В Винницкой области лесничего подозревают в нанесении ущерба государству в более чем 140 тыс. гривен

Деньги перечислили на банковскую карточку жены лесника

Деньги перечислили на банковскую карточку жены лесника

Фото: из открытых источников

Лесничего одного из лесничеств государственного предприятия "Чечельницкое лесное хозяйство" в Винницкой области будут судить за подозрение в нанесении ущерба на сумму свыше 140 тысяч гривен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"В суд направлено обвинительный акт в отношении лесничего одного из лесничеств государственного предприятия "Чечельницкое лесное хозяйство" Винницкого областного управления лесного и охотничьего хозяйства. Он обвиняется в получении неправомерной выгоды", - сказано в сообщении.

Следствием установлено, что в апреле 2018 года лесничий получил 60 тыс. грн взятки за незаконную продажу свыше 18 тыс. м3 заготовленной лесопродукции. Неправомерная выгода была перечислена двумя частями на банковскую карточку жены лесника.

Незаконные действия обвиняемого причинили государству ущерб на сумму свыше 140 тысяч гривен", - добавляется в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 1 000 до 1 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок от 3 до 6 месяцев, или лишение свободы на срок от 2 до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, на Закарпатье СБУ раскрыла схему хищения леса на 3,5 млн грн.