Глава Черкасской ОГА назвал приоритетные направления своей работы

Он рассказал, какие проблемы региона будет решать в первую очередь

Он рассказал, какие проблемы региона будет решать в первую очередь

Фото: novadoba.com.ua

Председатель Черкасской областной государственной администрации Сергей Сергийчук заявил, что своей главной задачей видит реальное повышение уровня развития Черкащины, развитие бизнеса и привлечение инвестиций.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Нова Доба", передает RegioNews.

Для этого при Черкасской ОГА был создан Офис инвестиций, где будут предоставлять помощь представителям бизнеса по всех вопросах.

По словам главы ОГА, нужно оказывать помощь инвесторам в решении их проблем, тогда они будут подавать сигнал своим партнерам о том, что в Черкасской области можно работать.

Еще одним важным фактором развития региона председатель ОГА видит агропромышленный комплекс, в который власти планируют привлекать инвестиции с акцентом на переработку.

АПК - очень важный сектор экономики области. Ведь в нем формируется основная часть продовольственных ресурсов. Сейчас у нас действуют 598 сельскохозяйственных предприятий и 1257 фермерских хозяйств. Среди всех областей Украины в Черкасской области наибольшее количество сельскохозяйственных кооперативов - 121. Эта статистика добавляет мне оптимизма", - сказал Сергийчук.

Он отметил, что власть поставила себе целью борьбу с аграрным рейдерством, для чего перезапустила работу антирейдерского штаба.

Когда я шел на должность главы ОГА, то ставил перед собой задачу поднять инвестиционную привлекательность нашего региона и его аграрного сектора в частности. И я это сделаю", - сказал Сергийчук.

Напомним, при главе Черкасской ОГА создали Инвестиционный Совет, его создание стало первым шагом к открытию в дальнейшем Офиса инвестиций.

Ранее сообщалось, что из Черкасс запустили скоростной поезд до Киева, это один из шагов к улучшению транспортной инфраструктуры региона.