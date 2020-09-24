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24 сентября 2020, 15:59 16

При главе Черкасской ОГА создали Инвестиционный Совет

24 сентября 2020, 15:59 16
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Его создание стало первым шагом к открытию в дальнейшем Офиса инвестиций
Его создание стало первым шагом к открытию в дальнейшем Офиса инвестиций
Фото: Telegram
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С целью эффективного привлечения инвестиций в регион в Черкасской областной государственной администрации создали Инвестиционный Совет.

Об этом в Telegram сообщил председатель Черкасской ОГА Сергей Сергийчук, передает RegioNews.

По его словам, это будет открытое пространство, где профессиональные менеджеры будут помогать представителям бизнеса в информационных, логистических и юридических вопросах

Убедился в необходимости такого Совета, а затем и Офиса инвестиций, побывав сегодня в с. Витово на Чигиринщине. Там полтора года не сдвигался с места вопрос запуска солнечной электростанции мощностью 40 МВт - в рамках инвестиционного проекта норвежской компании "Scatec solar". Она привлекает 55 млн евро в строительство", - сообщил председатель Черкасской ОГА.

Он выразил надежду, что этот инвестиционный проект удастся воплотить до конца, и отметил, что с представителями проекта и профильных структур был наработан механизм решения бюрократических вопросов.

В рамках Инвестиционного Совета при главе ОГА будет четкое взаимодействие с потенциальными инвесторами. Выясним, что мешает им эффективно инвестировать в регион и будем оперативно устранять проблемы. Ведь одна из наших приоритетных задач - повысить инвестиционную привлекательность Черкасской области. Работаем над этим", - отметил Сергийчук.

Он также подчеркнул, что каждый добросовестный инвестор будет иметь поддержку и защиту.

Напомним, ранее сообщалось, что из Черкасс запустили скоростной поезд до Киева, это один из шагов к улучшению транспортной инфраструктуры региона.

Черкасская область инвестиции ОГА Сергей Сергийчук Совет
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