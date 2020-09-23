Из Черкасс запустили скоростной поезд до Киева

Это один из шагов к улучшению транспортной инфраструктуры региона

Это один из шагов к улучшению транспортной инфраструктуры региона

Об этом рассказал глава Черкасской ОГА Сергей Сергийчук в своем телеграмм-канале, пишет RegioNews.

Поезд ежедневно будет делать 4 обратные рейса. Расписание сформировали так, чтобы людям было удобно пересаживаться на поезда "Интерсити", идущие во всех направлениях нашего государства. Это даст возможность жителям Черкасс значительно сократить время поездок в Киев и свяжет город в одну линию скоростных поездов с другими областными центрами.

Мы решаем одну из транспортных проблем горожан. А в следующем году проведем модернизацию участка "Черкассы – станция Шевченко". В государственном бюджете 2021-го года на это уже предусмотрено 195 млн грн", - поделился планами глава ОГА.

Сергей Сергийчук отметил, что это важный, но только первый шаг в глобальных инфраструктурных изменений и эта победа была бы невозможной без слаженной действия пропрезидентской команды в центре и на местах.

Напомним, на Черкащине перезапустили работу антирейдерского штаба.