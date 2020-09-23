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23 сентября 2020, 14:25 7

Из Черкасс запустили скоростной поезд до Киева

23 сентября 2020, 14:25 7
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Это один из шагов к улучшению транспортной инфраструктуры региона
Это один из шагов к улучшению транспортной инфраструктуры региона
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Сегодня начал курсировать скоростной дизель-поезд по маршруту “Черкассы - станция им. Т.Г. Шевченко” (Киев).

Об этом рассказал глава Черкасской ОГА Сергей Сергийчук в своем телеграмм-канале, пишет RegioNews.

Поезд ежедневно будет делать 4 обратные рейса. Расписание сформировали так, чтобы людям было удобно пересаживаться на поезда "Интерсити", идущие во всех направлениях нашего государства. Это даст возможность жителям Черкасс значительно сократить время поездок в Киев и свяжет город в одну линию скоростных поездов с другими областными центрами.

Мы решаем одну из транспортных проблем горожан. А в следующем году проведем модернизацию участка "Черкассы – станция Шевченко". В государственном бюджете 2021-го года на это уже предусмотрено 195 млн грн", - поделился планами глава ОГА.

Сергей Сергийчук отметил, что это важный, но только первый шаг в глобальных инфраструктурных изменений и эта победа была бы невозможной без слаженной действия пропрезидентской команды в центре и на местах.

Напомним, на Черкащине перезапустили работу антирейдерского штаба.

поезд Черкассы железная дорога Черкасская область ОГА глава Сергийчук Сергей
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