Минфин ожидает, что "дыра" в бюджете уменьшится на 5 миллиардов

Дефицит доходной части бюджета планируют закрыть до конца года

Дефицит доходной части бюджета планируют закрыть до конца года

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По итогам сентября Министерство финансов ожидает, что "дыра" в бюджете сократится на 5 млрд грн и будет составлять примерно 13 млрд грн.

Об этом рассказал изданию Страна.ua министр финансов Сергей Марченко, передает RegioNews.

По его словам, по состоянию на начало мая этого года "дыра" в бюджете составляла 44 млрд грн.

До конца года мы закроем дыру в доходной части бюджета полностью", - сказал он.

Также Марченко сообщил, что на средства защиты, аппараты ИВЛ и оснащение лабораторных центров Министерства здравоохранения с "коронавирусного" фонда было направлено 3,1 млрд грн.

На дороги мы направили 35 млрд, но сегодня потратили только 10,9 млрд из них. Сейчас в фонде осталось еще почти 41 млрд грн", - уточнил министр.

Напомним, Всемирный банк отложил предоставление Украине кредита на 350 млн долларов, Минфин надеется получить средства до конца этого года.