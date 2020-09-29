19:26  29 сентября
Петр Порошенко заболел коронавирусом
09:06  29 сентября
Мэр Умани подал заявление в полицию относительно регистрации двойников на местных выборах
17:52  29 сентября
С начала суток на Донбассе наблюдается тишина
UA | RU
UA | RU
29 сентября 2020, 16:11 5

Минфин ожидает, что "дыра" в бюджете уменьшится на 5 миллиардов

29 сентября 2020, 16:11 5
Читайте також українською мовою
Дефицит доходной части бюджета планируют закрыть до конца года
Дефицит доходной части бюджета планируют закрыть до конца года
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

По итогам сентября Министерство финансов ожидает, что "дыра" в бюджете сократится на 5 млрд грн и будет составлять примерно 13 млрд грн.

Об этом рассказал изданию Страна.ua министр финансов Сергей Марченко, передает RegioNews.

По его словам, по состоянию на начало мая этого года "дыра" в бюджете составляла 44 млрд грн.

До конца года мы закроем дыру в доходной части бюджета полностью", - сказал он.

Также Марченко сообщил, что на средства защиты, аппараты ИВЛ и оснащение лабораторных центров Министерства здравоохранения с "коронавирусного" фонда было направлено 3,1 млрд грн.

На дороги мы направили 35 млрд, но сегодня потратили только 10,9 млрд из них. Сейчас в фонде осталось еще почти 41 млрд грн", - уточнил министр.

Напомним, Всемирный банк отложил предоставление Украине кредита на 350 млн долларов, Минфин надеется получить средства до конца этого года.

фонд бюджет финансы Минфин дефицит
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Кабмин уменьшил расходы на субсидии: кому отдадут деньги
29 сентября 2020, 14:44
Вокзалы шести регионов и Киева планируют передать в концессию
29 сентября 2020, 14:12
В Винницкой области лесничего подозревают в нанесении ущерба государству в более чем 140 тыс. гривен
29 сентября 2020, 09:26
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Подстраховочный вариант. Зачем из потенциального преемника Кернеса сняли обвинения в госизмене
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского во Львовской области
Все публикации »
Андрей Смолий
Виктор Таран
Игорь Попов
Все блоги »