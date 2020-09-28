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28 сентября 2020, 15:21 3

Большинство тернополян готовы избрать действующего мэра Надала на второй срок – РЕЙТИНГ

28 сентября 2020, 15:21 3
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Сергей Надал представляет партию "Свобода"
Сергей Надал представляет партию "Свобода"
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Результаты опроса, проведенного среди жителей Тернополя, продемонстрировали, что среди кандидатов в мэры города лидерскую позицию занимает Сергей Надал ("Свобода") с показателем 75,6% среди тех, кто определился и придет на выборы.

Об этом свидетельствуют данные социологической группы "Рейтинг", пишет RegioNews.

Рейтинг других кандидатов в мэры Тернополя значительно ниже. Так, 5,4% готовы отдать свои голоса за Виктора Овчарука (Европейская солидарность), 5,1% – за Ивана Сороколита (Сила людей), 4,6% – за Виктора Гевка (Слуга народа), 3,7% – за Леонида Бицюру (Родина), 3,3% – за Ирину Яремчук (Украинская галицкая партия). Рейтинги других кандидатов ниже 1%. Не определились за кого будут голосовать около 9% опрошенных.

Моделирование второго тура мэрских выборов показало, что при условии выхода к нему С.Надала и других потенциальных кандидатов, действующий мэр одержал бы победу. В паре с И.Сороколит с результатом – 83% против 10%, в паре с В.Овчаруком – 81% против 11%, в паре с Л.Бицюрой – 82% против 9%.

Напомним, мэр Мариуполя Бойченко сохраняет свое кресло уже в первом туре выборов - РЕЙТИНГ.

выборы рейтинг мэр Тернополь голосование социология Надал Сергей Кандидат
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