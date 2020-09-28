Стефанчук хочет снова заседания в онлайн-режиме: просит нардепов принять законопроект

Цель законопроекта — в критической ситуации сохранить возможность деятельности законодательного органа

Цель законопроекта — в критической ситуации сохранить возможность деятельности законодательного органа

Офис президента

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук предлагает рассмотреть в ближайшее время законопроект о проведении пленарных заседаний в режиме видеоконференций.

Об этом он сказал на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник, передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я попросил бы вас, учитывая, какая ситуация с коронавирусом и в стране, и в стенах Верховной Рады, все-таки пересмотреть возможность вернуться к рассмотрению законопроекта №3250, который был внесен (в Верховную Раду — ред.) одним из первых в Европе, но который, к большому сожалению, так и остался нерассмотренным. Это про удаленное голосование Верховной Рады", — сказал Стефанчук.

Он подчеркнул, что цель данного законопроекта — в критической ситуации сохранить возможность деятельности законодательного органа.

Законопроект №3250 устанавливает основы и порядок проведения пленарных заседаний Верховной Рады и парламентских комитетов в режиме видеоконференции на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирус.

Авторами законопроекта являются первый вице-спикер и его брат Николай Стефанчук (фракция "Слуга народа").

Ранее сообщалось, что Рада может снова уйти на карантин из-за коронавируса у нардепов.