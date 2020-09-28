Врачи готовят Балуха до восстановления самостоятельного дыхания - Геращенко
Бывший узник Кремля Владимир Балух находится в стабильном состоянии без ухудшений, но до полного сознания он еще не вернулся.
Об этом сообщила нардеп от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко ссылаясь на врачей Балуха, передает RegioNews.
Уже третью неделю наш Володя Балух находится в больнице после воровского нападения. Новости от врачей: "Пациент стабильный, без ухудшения. Полного сознания еще не имеет. Начинаем постепенно тренировать самостоятельное дыхание", - написала она.
Геращенко также отметила, что Балух сейчас бы активно занимался выборами в Киевский облсовет.
Напомним, ночью 8 сентября, в Украине избили бывшего политзаключенного Владимира Балуха.
18 сентября правоохранители задержали подозреваемого в избиении бывшего политзаключенного Владимира Балуха.
Суд 19 сентября избрал наказание в виде двух месяцев ареста без права внесения залога подозреваемому в нанесении тяжких травм Балуху.