Врачи готовят Балуха до восстановления самостоятельного дыхания - Геращенко

Он уже третью неделю находится в больнице после нападения

Он уже третью неделю находится в больнице после нападения

Фото: из открытых источников

Бывший узник Кремля Владимир Балух находится в стабильном состоянии без ухудшений, но до полного сознания он еще не вернулся.

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