"Слуги" хотят вести параллельный подсчет голосов на местных выборах в облцентрах
Подсчет будет проведен в городах-миллионниках
Подсчет будет проведен в городах-миллионниках
Лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил о намерениях политсилы проводить параллельный подсчет голосов на запланированных на 25 октября местных выборах в областных центрах Украины.
Об этом передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По его словам, проведения на всех избирательных участках параллельного подсчета партия не обещает, "но основные моменты, города-миллионники, областные центры, областные советы" будут им охвачены.
Нагадаємо, "Слуга народу" змінила список кандидатів до Київради після представлення команди.
Корнієнко пояснив зміни у списку кандидатів від СН на виборах до Київради.
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