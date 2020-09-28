"Слуги" хотят вести параллельный подсчет голосов на местных выборах в облцентрах

Подсчет будет проведен в городах-миллионниках

Подсчет будет проведен в городах-миллионниках

Фото: из открытых источников

Лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил о намерениях политсилы проводить параллельный подсчет голосов на запланированных на 25 октября местных выборах в областных центрах Украины.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, проведения на всех избирательных участках параллельного подсчета партия не обещает, "но основные моменты, города-миллионники, областные центры, областные советы" будут им охвачены.

Нагадаємо, "Слуга народу" змінила список кандидатів до Київради після представлення команди.

Корнієнко пояснив зміни у списку кандидатів від СН на виборах до Київради.