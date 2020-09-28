"Слуги" хочуть вести паралельний підрахунок голосів на місцевих виборах в облцентрах
Підрахунок буде проведено в містах-мільйонниках
Підрахунок буде проведено в містах-мільйонниках
Лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив про наміри політсили проводити паралельний підрахунок голосів на запланованих на 25 жовтня місцевих виборах в обласних центрах України.
Про це передає RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За його словами, проведення на всіх виборчих дільницях паралельного підрахунку партія не обіцяє, "але основні моменти, міста-мільйонники, обласні центри, обласні ради" будуть ним охоплені.
Нагадаємо, "Слуга народу" змінила список кандидатів до Київради після представлення команди.
Корнієнко пояснив зміни у списку кандидатів від СН на виборах до Київради.
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського в Києві
Політичні перебіжчики та експосадовці. Хто представлятиме "За майбутнє" у Південній Україні