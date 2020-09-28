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28 вересня 2020, 14:31 2

"Слуги" хочуть вести паралельний підрахунок голосів на місцевих виборах в облцентрах

28 вересня 2020, 14:31 2
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Підрахунок буде проведено в містах-мільйонниках
Підрахунок буде проведено в містах-мільйонниках
Фото: з відкритих джерел
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Лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив про наміри політсили проводити паралельний підрахунок голосів на запланованих на 25 жовтня місцевих виборах в обласних центрах України.

Про це передає RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, проведення на всіх виборчих дільницях паралельного підрахунку партія не обіцяє, "але основні моменти, міста-мільйонники, обласні центри, обласні ради" будуть ним охоплені.

Нагадаємо, "Слуга народу" змінила список кандидатів до Київради після представлення команди.

Корнієнко пояснив зміни у списку кандидатів від СН на виборах до Київради.

вибори політика Слуга народа партія Олександр Корнієнко
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