"Слуги" хочуть вести паралельний підрахунок голосів на місцевих виборах в облцентрах

Підрахунок буде проведено в містах-мільйонниках

Підрахунок буде проведено в містах-мільйонниках

Фото: з відкритих джерел

Лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив про наміри політсили проводити паралельний підрахунок голосів на запланованих на 25 жовтня місцевих виборах в обласних центрах України.

Про це передає RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, проведення на всіх виборчих дільницях паралельного підрахунку партія не обіцяє, "але основні моменти, міста-мільйонники, обласні центри, обласні ради" будуть ним охоплені.

Нагадаємо, "Слуга народу" змінила список кандидатів до Київради після представлення команди.

Корнієнко пояснив зміни у списку кандидатів від СН на виборах до Київради.