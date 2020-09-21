"Слуга народа" изменила список кандидатов в Киевсовет после представления команды

Из списка исчезли ряд фамилий

Из списка исчезли ряд фамилий

В воскресенье, 20 сентября, после презентации народного депутата Ирины Верещук на пост мэра столицы от партии "Слуга народа" на сцену пригласили "членов Киевской команды партии"; были озвучены 13 фамилий.

Впрочем, впоследствии, уже после официальной презентации, состав команды был изменен, передает RegioNews со ссылкой на Lb.ua.

Состав киевской команды "слуг" на местных выборах, который был объявлен во внутреннем дворике КНУ ім.Тараса Шевченко:

— Евгения Кулеба — основательница и общественный деятель "Город-сад", известна как основательница проекта Небесной сотни, парка "Шелковичный" в Славянске, жена главы МИД Дмитрия Кулебы.

— Михаил Присяжнюк — телеведущий проекта "Один за всех".

— Анна Маляр, юрист, председатель Центра правовых и криминологических исследований, участница многих ток-шоу.

— Георгий Зантарая — дзюдоист, участник летних Олимпийских игр.

— Владислав Трубицын — предприниматель, меценат, занимается предпринимательской деятельностью рынка букинистики и в антикварно-искусствоведческой сфере.

— Юрий Федоренко — председатель ОО "Твердыня". Был основателем и руководителем ОО "СТОП произволу". Проходил военную службу по контракту в Национальной гвардии Украины. Старший инструктор по рукопашному бою роты специального назначения. Участник боевых действий. Участник АТО. На парламентских выборах 2019 кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа", №158 в списке.

— Виталий Селик — председатель общественной организации "Совет по урбанистике Киева".

— Андрей Витренко, заместитель министра образования и науки.

— Елена Говорова — спортсменка, легкоатлетка, призер Олимпийских игр 2000 года.

— Ксения Семенова — преподаватель Национального авиационного университета, директор коммуникаций YEP.

— Алексей Киселев — доброволец, руководитель ОО "Ветеранское дело".

— Игорь Брагин — президент Ассоциации шеф-поваров Украины.

— Николай Тищенко — народный депутат ВР фракции "Слуга народа".

В неофициальных комментариях руководители "Слуги народа" уточняли, что одиозного Николая Тищенко на сцену было приглашено не как фигуранта списка, но как члена команды.

Через несколько часов на странице "Слуги народа" в Facebook появился официальный список первой десятки кандидатов от партии в Киевсовет, который отличается от ранее представленной команды:

1. Евгения Кулеба, общественный деятель, координатор создания сквера Небесной сотни, руководитель ОО "Город-сад".

2. Михаил Присяжнюк, правозащитник, телеведущий, ведущий социального проекта "Один за всех".

3. Елена Говорова, легкоатлетка, призер Олимпийских игр, телеведущая.

4. Юрий Федоренко, частный предприниматель, правозащитник, председатель общественной организации "Оплот".

5. Владислав Трубицын, букинист и меценат, основатель Благотворительного фонда "Культурные новации".

6. Лилия Пашинна, адвокат.

7. Георгий Зантарая, первый чемпион мира по дзюдо в истории Украины.

8. Андрей Витренко, заместитель министра образования и науки Украины.

9. Виктория Бурдукова, телевизионная продюсер ("Ревизор", "Страсти за Ревизором"), председатель Экспертного совета Украинской телевизионной академии.

10. Зоряна Скалецкая, бывшая министр здравоохранения, юрист в области медицинского права.

В первую десятку не попали следующие фамилии:

— Анна Маляр, юрист, председатель "Центра правовых и криминологических исследований", участница телевизионных ток-шоу.

— Виталий Селик — председатель общественной организации "Совет по урбанистике Киева".

— Ксения Семенова — преподаватель Национального авиационного университета, директор по коммуникациям бизнес-инкубатора YEP, организатор фестиваля Научные пикники.

— Алексей Киселев — доброволец, руководитель ОО "Ветеранская дело".

— Игорь Брагин — президент Ассоциации шеф-поваров Украины.

— Николай Тищенко — нардеп "Слуги народа".

Напомним, 20 сентября в столице Украины партия "Слуга народа" объявила список своей команды на выборах в Киевсовет.