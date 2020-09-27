На границе с Россией задержали контрабанду более чем на два миллиона гривен

Из России в Украину везли красную икру, косметику, книги и женские платки

Из России в Украину везли красную икру, косметику, книги и женские платки

Фото: Госпогранслужба Украины

На Сумщине пограничники пресекли две попытки незаконного перемещения товаров через украинско-российскую границу.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

Пограничники Сумского отряда и сотрудники СБУ на участке отдела "Краснополье" вблизи границы остановили две машины. Одна из них – "Toyota Prado" украинской регистрации, другая – грузовая "ГАЗель" без регистрационных знаков. Обоими автомобилями управляли граждане Украины. Мужчины этими авто незаконно пересекли границу с территории России, чтобы переместить товары с Украины.

Осмотрев транспортные средства, правоохранители в кузове автомобиля "ГАЗель" обнаружили 24 контейнера с красной икрой общим весом около 600 кг, мешки с женскими платками, почти сотню коробок с художественной литературой, а также 60 флаконов с косметическими средствами. А во время проверки автомобиля "Toyota Land Cruiser Prado" обнаружены признаки замены идентификационного номера кузова.

За незаконное пересечение государственной границы и нарушение пограничного режима, на обоих правонарушителей составлены административные материалы по ст. 202 и 204-1 Куоап. Кроме этого, Нацполиции направлено уведомление об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 290 "Уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства" УКУ.

Автомобили вместе с грузом, предварительная сумма оценки которого составила около 2 млн грн, доставлены в пограничного подразделения и будут переданы сотрудникам таможенной службы.

Позже неподалеку от границы с РФ в районе населенного пункта Гаврилова Слобода, что в Середино-Будском районе, обнаружили 34 коробки с товарами российского происхождения. В 29 коробках находились различные косметические средства, а в остальных четырех – табачная смесь для кальяна.

Предварительно установлено, что обнаруженные товары были незаконно перемещены с территории России на территорию Украины.

В настоящее время груз, ориентировочная сумма оценки которого составила почти миллион гривен, доставлен в пограничное подразделение и будет передан сотрудникам Государственной фискальной службы. Продолжаются мероприятия по установлению круга лиц, причастных к совершению противоправной деятельности.

Напомним, на границе с Венгрией задержали псевдодипломата с бусом контрабандных сигарет . Сообщается, что за рулем автобуса был муж первого секретаря посольства Украины в Словакии .