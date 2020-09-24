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24 сентября 2020, 21:30 1

Кравчук сделал заявление о переносе ТКГ из Минска

24 сентября 2020, 21:30 1
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Он считает, что в этом нет необходимости
Он считает, что в этом нет необходимости
Фото: liga.net
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Вопрос переноса площадки физических встреч Трехсторонней контактной группы из Минска должен решаться совместно всеми сторонами. Сейчас нет необходимости в переносе переговоров, поскольку они проходят в режиме видеоконференции.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, передает RegioNews.

По его словам, ведущая роль в вопросе переноса переговорной площадки у модератора, которым является ОБСЕ. Ни Украина, ни Россия не могут самостоятельно принять такое решение. Он добавил, что сейчас ОБСЕ не видит возможности в физических встречах.

"Россия предложила физическую встречу в Минске, но дама (Хайди, - ред.) Грау сделала соответствующее представление, в котором отметила, что при определенных условиях, в частности, из-за коронавируса, нет возможности. Мы считаемся с такой позицией и придерживаемся ее", - рассказал Кравчук.

Глава украинской делегации подчеркнул, что сейчас Украина не ставит на переговорах вопрос о переносе физических встреч ТКГ из Минска.

"Мы говорим о видеоконференции, а для нее нет никакого значения, где она будет проводиться", - отметил он.

Напомним, ранее Кравчук сделал заявление о переносе ТКГ из Минска в Австрию.

Украина война Минск переговоры ТКГ
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