На Донбассе подорвались трое украинских военных

Военных доставили в больницу

Военных доставили в больницу

Фото: Facebook

В районе Орехового во время передвижения в пределах взводного опорного пункта в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения различной степени тяжести.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Кроме того, за прошедшие сутки, 26 сентября, в полосах ответственности наших бригад задокументировано три нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Огневую активность вооруженных формирований Российской Федерации из станкового автоматического гранатомета зафиксировано неподалеку Новолуганского, из стрелкового оружия – возле Верхнеторецкого. Ночью вблизи Авдеевки враг провоцировал наших военных одиночными выстрелами из стрелкового оружия и подствольного гранатомета.

Кроме того, военнослужащие Вооруженных Сил и спасатели ГСЧС ликвидировали пожар на участке размером 5 га в районе Майорска.

От начала текущих суток, 27 сентября, провозглашенный режим прекращения огня вооруженные формирования РФ нарушили один раз. Выстрелы из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и подствольного гранатомета отмечено в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" неподалеку Опытного.

Напомним, вчера на Донетчине Зеленский вручил награды солдатам и поел борща.