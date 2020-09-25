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25 сентября 2020, 19:45 2

В мэры Житомира баллотируются 13 кандидатов: кто эти люди

25 сентября 2020, 19:45 2
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Среди кандидатов на должность городского головы является действующий мэр Сергей Сухомлин
Среди кандидатов на должность городского головы является действующий мэр Сергей Сухомлин
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Свои документы на участие в выборах Житомирского городского председателя подали 13 кандидатов.

Об этом рассказала председатель Житомирской городской территориальной избирательной комиссии Оксана Плис, информирует RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

По ее словам, свои документы подали 13 кандидатов: от "За майбутне" Андрей Дяченко, "Батькивщина" Елена Розенблат, "Европейская солидарность" Людмила Зубко, "Пропозиция" Сергей Сухомлин, "ОПЗЖ" Наталья Леонченко, "Слуга народа" Виктор Евдокимов, "Партия розвитку громад" Матвей Хренов, "Сила и честь" Иван Мартынчук, "Радикальная партия Олега Ляшко" Евгений Демчик, "Голос" Виталий Кирилюк, "Свобода" Сидор Кизин, "Победа Пальчевского" Максим Мелешко, Народный рух Украины Олег Комисарчук.

Среди кандидатов на должность городского главы является действующий мэр Сергей Сухомлин, ректор государственного университета "Львовская политехника" Виктор Евдокимов, сестра экс-нардепа Борислава Розенблата Елена Розенблат, жена экс-вице-премьера Геннадия Зубко Людмила Зубко.

Напомним, рейтинг мэра Житомира Сухомлина падает перед выборами.

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