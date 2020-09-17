На местных выборах в Умани будут принимать участие "двойники" действующего мэра

Кандидаты на должность городского главы не проживают не только в Умани, а даже в Черкасской области

Кандидаты на должность городского главы не проживают не только в Умани, а даже в Черкасской области

Фото из открытых источников

Уманская городская ТИК зарегистрировала двух кандидатов на должность городского главы, которые имеют те же имена, отчества и фамилии, что и действующий руководитель города - Александр Владимирович Цебрий.

Как сообщает RegioNews, об этом говорится в сообщении на Facebook-странице ОО "ОПОРА: Черкасщина". На прилагаемом к записи видео члены избирательной комиссии рассказывают, что оба эти человека, которые претендуют на должность городского председателя Умани как самовыдвиженцы, не проживающие не только в городе, а даже в Черкасской области. "По закону, конечно, прямо это не запрещено, однако, согласно с новыми изменениями избирательного законодательства, кандидат или партия могут получить тюремный срок за подкуп кандидатов за участие или неучастие в выборах (например, в случае доказательства применения технологии "двойников”)", - отмечают представители "ОПОРЫ". Черкаська районна ТВК Як повідомляє спостерігач ОПОРИ, Черкаська районна ТВК провалила голосування, щодо відкриття і закриття засідань ТВК гімном України у виконанні Dzidzio. Таку пропозицію вніс на голосування представник ПП Громадянська позиція Олександр Кириченко. Опубліковано ОПОРА: Черкащина Субота, 5 вересня 2020 р. Ранее украинцы назвали главные задачи для местной власти перед выборами.

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