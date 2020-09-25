На Херсонщине ТИК не зарегистрировала 34 кандидата от "Слуги народа"

В срыве регистрации обвиняют областное руководство партии

В срыве регистрации обвиняют областное руководство партии

Фото: Facebook

Территориальная избирательная комиссия отказала в регистрации 34 кандидатам в депутаты местного совета Генической городской ОТГ и кандидату на пост главы ОТГ от "Слуги народа".

Об этом в Facebook сообщил председатель Счастливцевского сельсовета Виктор Плохушко, который баллотировался на пост главы ОТГ, передает RegioNews.

В частности, он обвинил в срыве участия партии в выборах руководство областной организации "Слуги народа".

Руководство партии "Слуга народа" в Херсонской области сделало все, чтобы партия "Слуга народа" не принимала участия в этих выборах. Оно сорвало нашу регистрацию и регистрацию кандидата на пост Генического городского головы", - написал Плохушко.

Он также обращается к президенту Украины Владимира Зеленского с просьбой повлиять на ситуацию.

Напомним, Здолбуновская ТИК отказала в регистрации всех кандидатов от "Слуги народа".