На Житомирщине нашли уже второй муляж взрывчатки возле дома родителей кандидатки на голову ОТГ

Об этом рассказала руководитель отдела коммуникаций полиции Житомирской области Алла Ващенко, пишет RegioNews.

Утром 25 сентября около 8:07 в полицию поступило сообщение о еще одном "презенте", оставленном неизвестными возле дома родителей жены. Его содержание также проверяли специалисты взрывотехнической службы полиции области - никаких опасных предметов не обнаружено", - сообщила Алла Ващенко.