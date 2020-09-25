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25 сентября 2020, 15:42 2

На Житомирщине нашли уже второй муляж взрывчатки возле дома родителей кандидатки на голову ОТГ

25 сентября 2020, 15:42 2
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Фото: Facebook
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Возле дома родителей кандидатки в мэры Барановской ОТГ Анны Муравської нашли муляж взрывного устройства.

Об этом рассказала руководитель отдела коммуникаций полиции Житомирской области Алла Ващенко, пишет RegioNews.

Утром 25 сентября около 8:07 в полицию поступило сообщение о еще одном "презенте", оставленном неизвестными возле дома родителей жены. Его содержание также проверяли специалисты взрывотехнической службы полиции области - никаких опасных предметов не обнаружено", - сообщила Алла Ващенко.

По факту инцидента начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 296 "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, вечером, 24 сентября, возле кабинета кандидатки на должность главы Барановской ОТГ Анны Муравской обнаружили пакет, в котором лежал муляж взрывчатки.

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