Зеленский прибыл на Закарпатье: что в программе визита президента

Он пробудет там два дня

Он пробудет там два дня

Офис президента

В четверг, 24 сентября, началась двухдневная рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Закарпатскую область.

Об этом передает RegioNews со ссылкой пресс-службу ОП.

Отмечается, что глава государства проинспектирует ход реконструкции автомобильного пункта пропуска на государственной границе и ознакомится с проектом восстановления Международного аэропорта "Ужгород".

"Также президент осмотрит капитальный ремонт медицинского учреждения и ознакомится с состоянием реализации Национальной программы "Большая стройка" на Закарпатье", - сообщили в Офисе президента.

В то же время Зеленский примет участие в представлении проекта Стратегии развития Закарпатской области до 2027 года.

Кроме этого, глава государства побывает на местном производстве и проведет встречу с представителями ведущих компаний Закарпатья.

Также запланирован осмотр президентом объектов культурной сферы и памятников архитектуры в регионе, которые могут быть привлекательными для туристов.

Напомним, что последний раз президент посещал Закарпатскую область 9 мая во время торжеств ко Дню победы.