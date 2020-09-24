18:32  24 сентября
Киев вернулся в желтую, а Тернополь – в красную зону карантина
18:00  24 сентября
Сын Кернеса идет первым номером в Харьковского облсовета от блока "Успешный Харьков"
18:14  24 сентября
На Донбассе с начала суток нарушений режима тишины не зафиксировано
UA | RU
UA | RU
24 сентября 2020, 21:45 1

Зеленский прибыл на Закарпатье: что в программе визита президента

24 сентября 2020, 21:45 1
Читайте також українською мовою
Он пробудет там два дня
Он пробудет там два дня
Офис президента
Читайте також
українською мовою

В четверг, 24 сентября, началась двухдневная рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Закарпатскую область.

Об этом передает RegioNews со ссылкой пресс-службу ОП.

Отмечается, что глава государства проинспектирует ход реконструкции автомобильного пункта пропуска на государственной границе и ознакомится с проектом восстановления Международного аэропорта "Ужгород".

"Также президент осмотрит капитальный ремонт медицинского учреждения и ознакомится с состоянием реализации Национальной программы "Большая стройка" на Закарпатье", - сообщили в Офисе президента.

В то же время Зеленский примет участие в представлении проекта Стратегии развития Закарпатской области до 2027 года.

Кроме этого, глава государства побывает на местном производстве и проведет встречу с представителями ведущих компаний Закарпатья.

Также запланирован осмотр президентом объектов культурной сферы и памятников архитектуры в регионе, которые могут быть привлекательными для туристов.

Напомним, что последний раз президент посещал Закарпатскую область 9 мая во время торжеств ко Дню победы.

стратегия развитие Закарпатье президент визит
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Выборы мэра Мукачево: устоит ли балоговская "цитадель" перед натиском "новых" лиц
Кто имеет шансы на власть в Одессе: новые спонсоры Труханова, темные лошадки "слуг" и внутривидовые бои в ОПЗЖ
Все публикации »
Игорь Попов
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »