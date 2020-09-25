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25 сентября 2020, 12:11 4

Антикоррупционный совет Зеленского не работает уже больше года - эксперты

25 сентября 2020, 12:11 4
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Рада не провела ни одного заседания с июля 2019 года
Рада не провела ни одного заседания с июля 2019 года
Фото: Экономическая правда
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Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики, который возглавил президент Владимир Зеленский, не собирался с июля 2019 года.

Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на переписку с Офисом президента, передает RegioNews.

В частности, в мае стало известно, что Национальная антикоррупционная рада фактически не работает. С мая по сентябрь Нацсовет также не собирался, отметили эксперты.

По информации, предоставленной Директоратом по вопросам юстиции и правоохранительной деятельности ОПУ, в течение запрашиваемого периода заседаний Национального совета по вопросам антикоррупционной политики не проводилось", - говорится в последнем ответе ОПУ.

Как известно, в июне 2020 года в антикоррупционном Нацсовете произошли кадровые изменения .

Зеленский самостоятельно возглавил совет и ввел туда главу МВД Арсена Авакова, главу СБУ Ивана Баканова, секретаря СНБО Алексея Данилова, руководительницу Офиса генпрокурора Ирину Венедиктову (по согласию), руководителя НАПК Александра Новикова, спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и первого вице-спикера Руслана Стефанчука (по согласию), главу НАБУ Артема Сытника, руководителя САП Назара Холодницкого (по согласию) и других. Однако, в обновленном составе Нацсовет до сих пор не заседал.

Напомним, Антикоррупционную стратегию Кабмина зарегистрировали в Верховной Раде.

Владимир Зеленский заседание президент коррупция Нацсовет
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