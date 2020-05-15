Зеленский продлил запрет на российские соцсети
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым продлил запрет ряда российских информационных проектов, в том числе "Mail.ru" и "Яндекс".
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на указ №184/2020, размещенный на сайте главы государства.
"Согласно статье 107 Конституции Украины постановляю: Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные мері (санкции)”, — говорится в документе.
Отмечается, что указ президента вступает в силу со дня его опубликования. Контроль за выполнением данного решения возложен на Секретаря СНБО Алексея Данилова.
Среди прочего, заблокированными останутся также такие российские порталы, как "Mail.ru" и "Яндекс".
Напомним, в 2017 году президент Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России. В документе шла речь о блокировке доступа к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники", "Яндекса", к сервисам "Mail.ru" и "Мэйл.РУ ГРУПП", сайту "Кинопоиск", к антивирусным компаниям "Лаборатория Касперского" и DrWeb и некоторым другим. Доступ заблокировали на три года.
Ранее продолжения блокировки российских порталов требовали в политической партии "Голос".
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