Местные выборы: 30% украинцев не знают о депутатах партий, за которые они будут голосовать

24% до сих пор не определились с кандидатом

24% до сих пор не определились с кандидатом

О представителях партии, за которую граждане хотели бы проголосовать на местных выборах в своем населенном пункте, не знают 30% граждан, 24% еще не определились с кандидатом.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом Демократические инициативы им. Илька Кучерива, передает RegioNews.

"О наличии представительства партии в своем населенном пункте, которую граждане хотели бы поддержать на местных выборах, известно 34% опрошенных, 30% не знают об этом, а 11% ответили, что в населенном пункте, где они проживают, такого представительства нет”, — говорится в результатах исследования.

Также 24% респондентов ответили, что еще не смогли определиться с кандидатом. Отмечается, что политические партии более активно работают с жителями восточных областей, где 40% респондентов знают о наличии таких центров в своих общинах.

"31% опрошенных по стране поддержали бы на местных выборах ту партию, за которую они проголосовали бы на выборах в Верховную Раду. 28% склоняются к голосованию за ту самую партию, однако не исключают, что они могут проголосовать за другую политическую силу. 7,5% точно будут голосовать за другую партию”, — говорится в результатах исследования.

Добавим, исследование было проведено с 14 по 19 августа во всех регионах Украины, кроме оккупированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Опрошено было более чем 2 тыс. респондентов среди взрослого населения. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Ранее сообщалось, что выборы из-за коронавируса могут проигнорировать более 20% украинцев.