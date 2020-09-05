В Днепре напали на мэра города Филатова: все подробности

Его облили зеленкой

Его облили зеленкой

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В Днепре напали на мэра Бориса Филатова, который проводил встречу с местными жителями. Инцидент произошел днем в субботу в одном из дворов на левом берегу города.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на "Днепр оперативный".

Отмечается, что Филатова облили зеленкой.

В результате инцидента никто не пострадал. В то же время нападавшего задержали на месте сами же горожане, присутствовавшие на встрече.

Несмотря на инцидент, Филатов продолжил встречу с людьми. Он также заявил, что "мафия не сможет его запугать, и он продолжит встречи с людьми".

В свою очередь, присутствующие на встрече жители потребовали от правоохранителей оперативно отреагировать на инцидент и "остановить беспредел, который пытаются раскрутить в Днепре люди из криминальных кругов".

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