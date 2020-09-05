10:41  05 сентября
Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировано рекордное количество больных
13:08  05 сентября
На Луганщине снова горит лес: в ГСЧС говорят, что домам ничего не угрожает
10:12  05 сентября
Сутки в ООС: Враг один раз нарушил режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
05 сентября 2020, 17:44 5

В Днепре напали на мэра города Филатова: все подробности

05 сентября 2020, 17:44 5
Читайте також українською мовою
Его облили зеленкой
Его облили зеленкой
Facebook
Читайте також
українською мовою

В Днепре напали на мэра Бориса Филатова, который проводил встречу с местными жителями. Инцидент произошел днем в субботу в одном из дворов на левом берегу города.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на "Днепр оперативный".

Отмечается, что Филатова облили зеленкой.

В результате инцидента никто не пострадал. В то же время нападавшего задержали на месте сами же горожане, присутствовавшие на встрече.

Несмотря на инцидент, Филатов продолжил встречу с людьми. Он также заявил, что "мафия не сможет его запугать, и он продолжит встречи с людьми".

В свою очередь, присутствующие на встрече жители потребовали от правоохранителей оперативно отреагировать на инцидент и "остановить беспредел, который пытаются раскрутить в Днепре люди из криминальных кругов".

Один мой старый товарищ сказал когда-то хорошую фразу: "Боря, ты - реальный везунчик, потому что с тобой воюют мрази и...

Опубликовано Borys Filatov Субота, 5 сентября 2020 г.

Напомним, рано утром 2 сентября в Киеве двое неизвестных напали на народного депутата Антона Полякова и избили его.

полиция задержание нападение Днепр Филатов Борис
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
Буряк и другие: кто будет бороться в Запорожье за мэрское кресло
Неопределенный формат. О чем не могут договориться закарпатские "венгерские" партии
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »