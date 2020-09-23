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23 сентября 2020, 10:53 6

Миссия ОБСЕ по наблюдению за местными выборами начала работу в Украине

23 сентября 2020, 10:53 6
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Ее представителей пригласила украинская сторона
Ее представителей пригласила украинская сторона
Фото: МИД
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23 сентября в Украине начинает работу Миссия Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ по наблюдению за местными выборами.

Об этом сообщает пресс-служба МИД, передает RegioNews.

По словам первого заместителя министра иностранных дел Эмине Джапаровой, МИД готов предоставлять всестороннее содействие международным наблюдателям в выполнении ими своего мандата.

Во время встречи с главой Миссии Ингибйорг Гисладоттир, Джапарова рассказала, что впервые местные выборы состоятся в новых условиях в рамках проведения реформы децентрализации.

В свою очередь глава наблюдательной миссии положительно оценила приглашение Украиной международных наблюдателей на местные выборы.

Напомним, местные выборы в Украине будут контролировать почти 136 тысяч правоохранителей, также будут привлекать все силы и авиационные подразделения МВД.

ОБСЕ Местные выборы миссия наблюдатель МИД
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