Миссия ОБСЕ по наблюдению за местными выборами начала работу в Украине

Ее представителей пригласила украинская сторона

Ее представителей пригласила украинская сторона

Фото: МИД

23 сентября в Украине начинает работу Миссия Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ по наблюдению за местными выборами.

Об этом сообщает пресс-служба МИД, передает RegioNews.

По словам первого заместителя министра иностранных дел Эмине Джапаровой, МИД готов предоставлять всестороннее содействие международным наблюдателям в выполнении ими своего мандата.

Во время встречи с главой Миссии Ингибйорг Гисладоттир, Джапарова рассказала, что впервые местные выборы состоятся в новых условиях в рамках проведения реформы децентрализации.

В свою очередь глава наблюдательной миссии положительно оценила приглашение Украиной международных наблюдателей на местные выборы.

Напомним, местные выборы в Украине будут контролировать почти 136 тысяч правоохранителей, также будут привлекать все силы и авиационные подразделения МВД.