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22 сентября 2020, 13:53 2

МИД не видит угрозы для безвизового режима с Евросоюзом

22 сентября 2020, 13:53 2
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В ведомстве назвали политическими заявления об отмене безвиза
В ведомстве назвали политическими заявления об отмене безвиза
Фото: Facebook
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Украина не получала от представителей Евросоюза на официальном уровне сообщений о пересмотре безвизовой политики.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает RegioNews.

Последние шесть лет ЕС немало инвестировал как в экономику, так и в систему верховенства права в Украине. Киев, в свою очередь, всегда прислушивается к мнению международных партнеров. Украина не получала от представителей Европейского Союза на официальном уровне информацию о пересмотре безвизовой политики по отношению Украины", - сказала она.

По словам Джапаровой, заявления, которые звучат, "это заявления политических фигур". Она добавила, что сейчас нет оснований для возможного пересмотра безвизового режима.

Сейчас есть четкое понимание и домашнее задание для Украины на большом евроинтеграционном треке. Это пакет реформ, над которым мы работаем ежедневно, включая борьбу с коррупцией и деятельность независимых антикоррупционных органов. Почти все ведомства государства вовлечены в этот трек", - отметила Джапарова.

Напомним, ранее Комитет Рады избрал новый состав комиссии по отбору САП, также за нее проголосовали депутаты.

Перенд этим евродепутаты предостерегли Раду от голосования за кандидатов в комиссию по избранию главы САП, назвав их "неопытными и недобросовестными".

В партии "Европейская солидарность" заявили, что решение Рады по формированию конкурсной комиссии САП поставило под угрозу безвизовый режим с Евросоюзом.

По мнению премьер-министра Дениса Шмыгаля, безвизу с ЕС ничего не угрожает.

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