Фокин хочет создать в ОРДЛО временное правительство

Он также назвал террористов на Донбассе "повстанцами"

Он также назвал террористов на Донбассе "повстанцами"

Фото: Facebook

Заместитель главы делегации в ТКГ Витольд Фокин считает, что под мандатом Совета безопасности ООН можно сформировать "международное временное правительство" на неподконтрольных Украине территориях Донбасса.

Об этом он заявил в интервью "Украинскому радио", передает RegioNews.

По словам Фокина, эту инициативу можно создать для проведения там местных выборов.

Подобные выборы одной из сторон признаются сфальсифицированными, нелегитимными и т.д. А если это будет проведено под эгидой ООН, то никто даже и рот не откроет. Выборы будут признаны состоявшимися... А безопасность гарантировать могут международные миротворцы, то есть военный контингент ООН", - сказал Фокин.

Он добавил, Россия ранее согласилась на такой способ продвижения к миру, но выдвинула условие, что военный контингент ООН должен быть сосредоточен на сегодняшней линии разграничения в Донбассе.

Фокин также назвал российских наемников "повстанцами".

Конечно, с этим согласиться нельзя. Нужно или такой же контингент разместить на границе с Россией, чтобы прекратить оттуда помощь повстанцам, или по всей территории. В конце концов, в Минских соглашениях написано, что можно сосредоточить эти войска ООН на линии разграничения и на территории, на которой будут проводиться выборы", - отметил он.

Напомним, ранее Витольд Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса для всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части.

Он заявил, что с обеих сторон было совершено много преступлений, которые должны быть расследованы, а виновные должны понести наказание.

В Офисе президента Украины отреагировали на заявления Витольда Фокина относительно предоставления особого статуса для всего Донбасса.

Также Фокин рассказал, что работает над созданием свободных экономических зон на Донбассе.