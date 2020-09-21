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21 сентября 2020, 17:39 7

Фокин хочет создать в ОРДЛО временное правительство

21 сентября 2020, 17:39 7
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Он также назвал террористов на Донбассе "повстанцами"
Он также назвал террористов на Донбассе "повстанцами"
Фото: Facebook
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Заместитель главы делегации в ТКГ Витольд Фокин считает, что под мандатом Совета безопасности ООН можно сформировать "международное временное правительство" на неподконтрольных Украине территориях Донбасса.

Об этом он заявил в интервью "Украинскому радио", передает RegioNews.

По словам Фокина, эту инициативу можно создать для проведения там местных выборов.

Подобные выборы одной из сторон признаются сфальсифицированными, нелегитимными и т.д. А если это будет проведено под эгидой ООН, то никто даже и рот не откроет. Выборы будут признаны состоявшимися... А безопасность гарантировать могут международные миротворцы, то есть военный контингент ООН", - сказал Фокин.

Он добавил, Россия ранее согласилась на такой способ продвижения к миру, но выдвинула условие, что военный контингент ООН должен быть сосредоточен на сегодняшней линии разграничения в Донбассе.

Фокин также назвал российских наемников "повстанцами".

Конечно, с этим согласиться нельзя. Нужно или такой же контингент разместить на границе с Россией, чтобы прекратить оттуда помощь повстанцам, или по всей территории. В конце концов, в Минских соглашениях написано, что можно сосредоточить эти войска ООН на линии разграничения и на территории, на которой будут проводиться выборы", - отметил он.

Напомним, ранее Витольд Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса для всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части.

Он заявил, что с обеих сторон было совершено много преступлений, которые должны быть расследованы, а виновные должны понести наказание.

В Офисе президента Украины отреагировали на заявления Витольда Фокина относительно предоставления особого статуса для всего Донбасса.

Также Фокин рассказал, что работает над созданием свободных экономических зон на Донбассе.

ОРДЛО Донбасс заявление правительство Витольд Фокин
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