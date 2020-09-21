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21 сентября 2020, 18:18 6

Кабмин подготовил проект Стратегии развития оборонного комплекса

21 сентября 2020, 18:18 6
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Фото: flickr
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В Правительстве подготовили новый проект Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса с учетом Стратегии национальной безопасности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает RegioNews.

Известно, что 18 сентября Минэкономики направило его в заинтересованные органы.

Стратегия была разработана с учетом принятой 14 сентября Стратегии национальной безопасности Украины и на основе результатов впервые проведенного в Украине Обзора оборонно-промышленного комплекса", - говорится в сообщении.

В частности, на ее основе будут реализованы государственные программы реформирования Оборонно-промышленного комплекса, а также создано производство боеприпасов и продуктов специальной химии.

Стратегия имеет значение не только как внутренний план дальнейшего развития отечественного ОПК, но и как документ, подтверждающий проведение начатых реформ ОПК, направленных на внедрение международных, европейских стандартов и стандартов НАТО в данной сфере", - добавили в Минэкономики.

Напомним, антикоррупционную стратегию Кабмина зарегистрировали в Раде, ее выполнение позволит сэкономить до 200 милливрдов гривен в год.

Кабмин план стратегия Верховная Рада ВСУ оборона
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