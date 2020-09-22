Кличко зарегистрировался кандидатом в мэры Киева

Он начал официальную борьбу за кресло городского главы столицы

Он начал официальную борьбу за кресло городского главы столицы

Фото: Facebook

Мэра Киева Виталия Кличко официально зарегистрировали кандидатом на должность Киевского городского головы на местных выборах 25 октября.

Об этом он сообщил в Telegram, передает RegioNews.

Сегодня зарегистрирован кандидатом на должность Киевского городского председателя на выборах 25 октября 2020 года", - написал он.

Ранее партия "УДАР" выдвинула Виталия Кличко кандидатом на должность мэра Киева.

По данным социологического опроса группы "Рейтинг", за него готовы проголосовать 43,6% опрошенных.

Напомним, ранее Кличко потролил Верещук и официально подтвердил, что идет на выборы, его утвердили кандидатом на должность городского главы от партии на местных выборах.