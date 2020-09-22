Кличко зарегистрировался кандидатом в мэры Киева
Он начал официальную борьбу за кресло городского главы столицы
Он начал официальную борьбу за кресло городского главы столицы
Мэра Киева Виталия Кличко официально зарегистрировали кандидатом на должность Киевского городского головы на местных выборах 25 октября.
Об этом он сообщил в Telegram, передает RegioNews.
Сегодня зарегистрирован кандидатом на должность Киевского городского председателя на выборах 25 октября 2020 года", - написал он.
Ранее партия "УДАР" выдвинула Виталия Кличко кандидатом на должность мэра Киева.
По данным социологического опроса группы "Рейтинг", за него готовы проголосовать 43,6% опрошенных.
Напомним, ранее Кличко потролил Верещук и официально подтвердил, что идет на выборы, его утвердили кандидатом на должность городского главы от партии на местных выборах.
Мэр Павлограда Вершина будет баллотироваться на второй строкВсе новости »
21 сентября 2020, 19:50Стало известно, кто стал инициатором проведения мероприятия "Слуги народа" на территории университета Шевченко
21 сентября 2020, 18:49Андрея Балогу зарегистрировали кандидатом в мэры Мукачево
21 сентября 2020, 18:16
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Страсти в Покровске и спокойствие Дружковки. Как угольный генерал решил стать градоначальником
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского в Одесской области