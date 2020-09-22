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22 сентября 2020, 10:20 5

Кличко зарегистрировался кандидатом в мэры Киева

22 сентября 2020, 10:20 5
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Он начал официальную борьбу за кресло городского главы столицы
Он начал официальную борьбу за кресло городского главы столицы
Фото: Facebook
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Мэра Киева Виталия Кличко официально зарегистрировали кандидатом на должность Киевского городского головы на местных выборах 25 октября.

Об этом он сообщил в Telegram, передает RegioNews.

Сегодня зарегистрирован кандидатом на должность Киевского городского председателя на выборах 25 октября 2020 года", - написал он.

Ранее партия "УДАР" выдвинула Виталия Кличко кандидатом на должность мэра Киева.

По данным социологического опроса группы "Рейтинг", за него готовы проголосовать 43,6% опрошенных.

Напомним, ранее Кличко потролил Верещук и официально подтвердил, что идет на выборы, его утвердили кандидатом на должность городского главы от партии на местных выборах.

Киев заявление мэр КГГА Виталий Кличко Местные выборы
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