Мэр Павлограда Вершина будет баллотироваться на второй строк

Видео из ТИК Анатолий Вершина опубликовал в своем Instagram, пишет RegioNews.

Для меня решение принимать участие в выборах городского головы в этом году является обдуманным и основывалось на тех достижениях и опыте работы, который я вместе с командой единомышленников, в сотрудничестве с активными жителями города и общественными организациями, показали в течении последних 5 лет. ..И я уверен в трех вещах – первое, в своей готовности и решимости показать еще лучшие результаты в течение следующих 5 лет работы, второе, в поддержке павлоградцев и третье – в победе на этих выборах", — прокомментировал Анатолий Вершина.