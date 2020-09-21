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21 сентября 2020, 18:00 4

В Кривом Роге задержали за рэкет депутата и полицейского

21 сентября 2020, 18:00 4
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Они требовали у людей несуществующие долги
Они требовали у людей несуществующие долги
Фото: Нацполиция
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В Кривом Роге правоохранители обезвредили уголовную банду, в состав которой входили сотрудник полиции и депутат районного совета.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел, передает RegioNews.

Отмечается, что преступная группа специализировалась на выбивании у граждан несуществующих долгов.

В частности, полицейский и депутат совместно с еще одним мужчиной требовали у местного жителя $ 160 тысяч, угрожая ему уничтожением имущества или физической расправой", - говорится в сообщении.

Преступников задержали во время передачи части указанной суммы в размере $ 40 тысяч.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) УК Украины. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Напомним, на Киевщине задержали межрегиональную группу угонщиков элитных авто.

Кривой Рог полиция депутат криминал долги
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