В Кривом Роге задержали за рэкет депутата и полицейского

Они требовали у людей несуществующие долги

Они требовали у людей несуществующие долги

Фото: Нацполиция

В Кривом Роге правоохранители обезвредили уголовную банду, в состав которой входили сотрудник полиции и депутат районного совета.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел, передает RegioNews.

Отмечается, что преступная группа специализировалась на выбивании у граждан несуществующих долгов.

В частности, полицейский и депутат совместно с еще одним мужчиной требовали у местного жителя $ 160 тысяч, угрожая ему уничтожением имущества или физической расправой", - говорится в сообщении.

Преступников задержали во время передачи части указанной суммы в размере $ 40 тысяч.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) УК Украины. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Напомним, на Киевщине задержали межрегиональную группу угонщиков элитных авто.