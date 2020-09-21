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21 сентября 2020, 14:19 4

На Киевщине задержали межрегиональную группу угонщиков элитных авто

21 сентября 2020, 14:19 4
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Организатор и четверо исполнителей задержаны
Организатор и четверо исполнителей задержаны
Фото: Нацполиция
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В Киевской области правоохранители задержали организованную группу по угону элитных автомобилей. Преступники действовали в столице и других регионах страны.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию области.

Так, ранее судимый 37-летний мужчина за кражи, бандитизм и угоны, организовал группу из числа молодых людей в возрасте 28-34 лет, которые тоже раньше имели проблемы с законом. Похищали они автомобиле марки "Hyundai", "Mercedes", "КИА", "Volkswagen".

Злоумышленники получали доступ к авто с помощью специального оборудования без любых препятствий.

Они предлагали владельцам вернуть транспорт за вознаграждение. В случае отказа - продавали на запчасти в разные уголки страны.

Полиция провела 17 обысков в местах проживания преступников, гаражах и местах разукомплектования автомобилей в Киеве, Киевской, Ровненской и Одесской областях", - говорится в сообщении.

В настоящее время преступникам сообщили о подозрении в создании преступной организации и похищении 13 автомобилей.

Напомним, СБУ разоблачила межрегиональную группу, которая выводила в тень миллионы гривен госпредприятий. Ежемесячно банда "отмывала" почти полмиллиарда гривен.

кража полиция авто коррупция регионы Нацполиция
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