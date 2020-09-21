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21 сентября 2020, 15:29 3

Гранаты по почте: в Донецкой области мужчина пытался передать взрывчатку экспресс-доставкой

21 сентября 2020, 15:29 3
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Изъятая взрывчатка и боеприпасы направлены на экспертизу
Фото: Нацполиция
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В Авдеевке правоохранители задержали мужчину, который пытался отправить службой экспресс-доставки две гранаты и 800 граммов взрывчатки. По данному факту возбуждено уголовное производство, по которому мужчине грозит до семи лет тюрьмы.

Как передает RegioNews, об этом сообщает полиция Донецкой области.

Опасные предметы были обнаружены у 43-летнего жителя Авдеевки.

По словам мужчины, недавно к нему обратился малознакомый и попросил отправить в Днепропетровской области коробку с вещами, о содержании которой ничего не сообщил ", - сообщили в полиции.

Показания мужчины будут проверены во время досудебного расследования.

При осмотре коробки полицейские обнаружили два корпуса от гранат РГД-5, шесть запалов УЗРГМ-2 и четыре тротиловые шашки по 200 граммов каждая.

По факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, в центральной части Харькова на улице Алчевских мужчина подорвал себя гранатой. От полученных ранений он скончался.

полиция Донецкая область Боеприпасы Уголовная ответственность Граната
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