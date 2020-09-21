Фокин рассказал, что работает над созданием свободных экономических зон на Донбассе

Он также уточнил отдельные моменты высказанных ранее провокационных заявлений

Он также уточнил отдельные моменты высказанных ранее провокационных заявлений

Фото: Facebook

Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин работает над программой в отношении свободных экономических зон в Донецкой и Луганской областях.

Об этом он заявил в эфире "Украинского радио", пишет RegioNews.

В частности Витольд Фокин заявил, что никогда не предлагал предоставления особого статуса региона включительно с подконтрольными территориями Донбасса.

Я сказал, что ввести режим особой экономической зоны для отдельных районов Донбасса, как это записано в "минских соглашениях". И я от себя добавил – а лучше на весь Донбасс. Слово "лучше" имеет модальный оттенок, это не констатация, это лишь возможность. Ничего я не предлагаю... То, что они такие претензии ко мне предъявили, я задумался – и действительно, что это таки – свободная экономическая зона", - отметил Фокин.

С его слов, никто так и не уточнил значение "свободных экономических зон".

Кроме того, Фокин отметил, что сейчас он вместе "с одним умным человеком" работает над тем, какой именно статус надо предоставить свободный экономической зоне.

...Программа, над которой я работаю сейчас вместе с автором идеи, заключается в том, что, пользуясь предусмотренным еще римским правом способом так называемых "суперфиций", оказывать юридическое право под юрисдикцией мощных ведущих государств мира отдавать землю, предварительно ознакомившись с программой. То есть, правительство не выпускает контроль за использованием этой земли. Он рассматривает предложения... Это не аренда, это земля, которая не теряет государственности, но передается в руки человеку, который даже имеет право передавать эту землю в наследство. Это гарантирует безопасность инвестиций", - пояснил он.

Напомним ранее Витольд Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса для всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части.

Он заявил, что с обеих сторон было совершено много преступлений, которые должны быть расследованы, а виновные должны понести наказание.

В Офисе президента Украины отреагировали на заявления Витольда Фокина относительно предоставления особого статуса для всего Донбасса.