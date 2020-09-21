Вопрос отложен, но не снят: Резников рассказал о вводе миротворцев на Донбасс

Совбез ООН должен поддержать финансирование такой операции

Совбез ООН должен поддержать финансирование такой операции

Фото: из открытых источников

Вопрос введения миротворческой миссии на Донбассе пока что не стоит - он был отложен, но окончательно не снят с повестки дня.

Как передает RegioNews, об этом сообщил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.

"Вопрос миротворцев обсуждали в свое время наши дипломаты на уровне Совбеза ООН. Присутствовала дискуссия, какого характера будет эта миссия (установление мира или поддержание мира), где именно будут присутствовать миротворцы: по всей территории Донбасса, на линии разграничения, на границе с Россией. Здесь был спор двух позиций и где-то посередине, теоретически, могли сойтись, но они это отложили", - пояснил он.

По его словам, миротворческая миссия на Донбассе могла бы стать одним из вопросов переговоров на уровне лидеров стран "нормандской четверки".

Но тогда генеральный секретарь ООН должен будет отправить оценочную миссию, тогда он делает запрос на бюджетное финансирование, а тогда уже Совбез ООН должен поддержать это финансирование", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что Кравчук заявил, что Россия может заблокировать не только обмен пленными, но и всю работу ТГК, в случае, если Верховная рада не изменит постановление о местных выборах.