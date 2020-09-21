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21 сентября 2020, 11:07 7

Резников рассказал, кто из ОРДЛО не попадет под амнистию

21 сентября 2020, 11:07 7
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Он заявил, что амнистии бояться не надо
Он заявил, что амнистии бояться не надо
Фото: Facebook
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Кабинет министров разрабатывает пакет законопроектов о переходном периоде, в который войдут законы о переходном правосудии (амнистии).

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников, передает RegioNews.

По словам министра, амнистия не будет общей, под нее не попадут убийцы и предатели, совершившие военные преступления и геноцид против человечества.

Им лучше действительно бежать, потому что они понесут наказание полностью, не только в соответствии с украинским законом, но и со всеми международными конвенциями", - заявил Резников.

Он добавил, что амнистия постоянно применяется в мире и ее не нужно бояться.

Мы изучаем 260 конфликтов на планете Земля, которые происходили. И каждый раз амнистию официальное правительство применяет. Но обычно она не касается военных преступников, мародеров, психопатов и так далее", - отметил Резников.

Напомним, ранее заместитель председателя украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса для всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части.

Он заявил, что с обеих сторон было совершено много преступлений, которые должны быть расследованы, а виновные должны понести наказание.

ОРДЛО Кабмин заявление Алексей Резников амнистия
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