Зеленский пригрозил правоохранителям посадками из-за взяток

По его словам, правоохранители нередко занимаются "крышеванием" различного бизнеса

По его словам, правоохранители нередко занимаются "крышеванием" различного бизнеса

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Об этом Зеленский заявил во время визита во Львовскую область, передает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

Зеленский отметил, что борьба со взяточничеством является его личным обязательством как президента.

"Мы знаем, как правоохранители "крышуют" тот или иной бизнес. Я разговаривал с "айтишниками". Еще два года назад к ним заходили "СБУшники" и просто ложили компанию, возродить которую потом невозможно. Если это западные компании, то они не возвращаются на рынок вовсе. Сейчас такого нет. Но, если такое будет, то надо сажать в тюрьму и правоохранителей. Мы ко всем доберемся", - сказал Зеленский.

Он добавил, что много взяточников находятся среди чиновников в областях на местах.

Ранее Зеленский заявил, что нардеп Александр Юрченко, которого подозревают во взяточничестве, обязательно будет сидеть.