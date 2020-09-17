17:00  17 сентября
Для нардепа Юрченко будут просить арест или 6,5 миллиона залога – САП
12:27  17 сентября
Рада приняла закон о независимости бюджетов теробщин
17:46  17 сентября
На Донбассе с начала суток зафиксировали одно нарушение перемирия
UA | RU
UA | RU
17 сентября 2020, 17:05 3

Зеленский пригрозил правоохранителям посадками из-за взяток

17 сентября 2020, 17:05 3
Читайте також українською мовою
По его словам, правоохранители нередко занимаются "крышеванием" различного бизнеса
По его словам, правоохранители нередко занимаются "крышеванием" различного бизнеса
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Президент Владимир Зеленский пригрозил правоохранителям тюрьмой в случае вымогательства взяток и "крышевания" бизнеса.

Об этом Зеленский заявил во время визита во Львовскую область, передает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

Зеленский отметил, что борьба со взяточничеством является его личным обязательством как президента.

"Мы знаем, как правоохранители "крышуют" тот или иной бизнес. Я разговаривал с "айтишниками". Еще два года назад к ним заходили "СБУшники" и просто ложили компанию, возродить которую потом невозможно. Если это западные компании, то они не возвращаются на рынок вовсе. Сейчас такого нет. Но, если такое будет, то надо сажать в тюрьму и правоохранителей. Мы ко всем доберемся", - сказал Зеленский.

Он добавил, что много взяточников находятся среди чиновников в областях на местах.

Ранее Зеленский заявил, что нардеп Александр Юрченко, которого подозревают во взяточничестве, обязательно будет сидеть.

взятка задержание президент коррупция тюрьма
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
Бывшие, нынешние, с зашкварами. Кто будет представлять "За майбутне" в Центральной Украине
Предвыборные страсти прифронтовой Донетчины: устоит ли бахмутское княжество Ревы
Все публикации »
Виктор Таран
Олег Саакян
Кирилл Молчанов
Все блоги »