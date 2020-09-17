Зеленский пригрозил правоохранителям посадками из-за взяток
Президент Владимир Зеленский пригрозил правоохранителям тюрьмой в случае вымогательства взяток и "крышевания" бизнеса.
Об этом Зеленский заявил во время визита во Львовскую область, передает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".
Зеленский отметил, что борьба со взяточничеством является его личным обязательством как президента.
"Мы знаем, как правоохранители "крышуют" тот или иной бизнес. Я разговаривал с "айтишниками". Еще два года назад к ним заходили "СБУшники" и просто ложили компанию, возродить которую потом невозможно. Если это западные компании, то они не возвращаются на рынок вовсе. Сейчас такого нет. Но, если такое будет, то надо сажать в тюрьму и правоохранителей. Мы ко всем доберемся", - сказал Зеленский.
Он добавил, что много взяточников находятся среди чиновников в областях на местах.
Ранее Зеленский заявил, что нардеп Александр Юрченко, которого подозревают во взяточничестве, обязательно будет сидеть.