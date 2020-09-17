Зеленский на Львовщине открыл военные учения "Rapid Trident"

Международные учения пройдут с участием военных из 10 стран

Международные учения пройдут с участием военных из 10 стран

Фото: Офис президента

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

Выступая в Международном центре миротворчества и безопасности, Зеленский сказал, что рад начать свой визит во Львовскую область с посещения центра и поздравил всех с началом международных учений.

По словам главы государства, его приоритетами является возвращение территорий Украины и сильное войско.

Также Зеленский напомнил, что вступление в НАТО является стратегической целью Украины.

Максимально быстро мы должны достичь совместимости Вооруженных сил Украины с соответствующими структурами государств Альянса. А также активизировать реформы, которые позволят получить приглашение и присоединиться к Плану действий относительно членства в НАТО", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, сегодня, 17 сентября президент Зеленский прибыл во Львовскую область с рабочим визитом.