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17 сентября 2020, 14:21 10

Зеленский на Львовщине открыл военные учения "Rapid Trident"

17 сентября 2020, 14:21 10
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Международные учения пройдут с участием военных из 10 стран
Международные учения пройдут с участием военных из 10 стран
Фото: Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии международных военных учений "Rapid Trident - 2020".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

Выступая в Международном центре миротворчества и безопасности, Зеленский сказал, что рад начать свой визит во Львовскую область с посещения центра и поздравил всех с началом международных учений.

По словам главы государства, его приоритетами является возвращение территорий Украины и сильное войско.

Также Зеленский напомнил, что вступление в НАТО является стратегической целью Украины.

Максимально быстро мы должны достичь совместимости Вооруженных сил Украины с соответствующими структурами государств Альянса. А также активизировать реформы, которые позволят получить приглашение и присоединиться к Плану действий относительно членства в НАТО", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, сегодня, 17 сентября президент Зеленский прибыл во Львовскую область с рабочим визитом.

Владимир Зеленский учения Львовщина президент визит
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