Зеленский на Львовщине открыл военные учения "Rapid Trident"
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии международных военных учений "Rapid Trident - 2020".
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.
Выступая в Международном центре миротворчества и безопасности, Зеленский сказал, что рад начать свой визит во Львовскую область с посещения центра и поздравил всех с началом международных учений.
По словам главы государства, его приоритетами является возвращение территорий Украины и сильное войско.
Также Зеленский напомнил, что вступление в НАТО является стратегической целью Украины.
Максимально быстро мы должны достичь совместимости Вооруженных сил Украины с соответствующими структурами государств Альянса. А также активизировать реформы, которые позволят получить приглашение и присоединиться к Плану действий относительно членства в НАТО", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, сегодня, 17 сентября президент Зеленский прибыл во Львовскую область с рабочим визитом.