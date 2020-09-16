Депутаты не поддержали законопроект о обучение в украинских вузах на русском языке

На доработку отправили законопроект №3717

На доработку отправили законопроект №3717

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Верховная рада не поддержала законопроект, который бы разрешил обучение на иностранном языке, в том числе на русском, в вузах Украины. Народные депутаты поддержали данный проект только 210 голосами.

Как передает RegioNews об этом сообщает РБК-Україна.

За направление законопроекта №3717 на повторное первое чтение проголосовали 235 депутатов ВР.

В документе прописано, что для иностранных граждан, лиц без гражданства, которые желают получать высшее образование за средства физических или юридических лиц, в отдельных группах, состоящих исключительно из иностранцев и/или лиц без гражданства, обучение может осуществляться на иностранном языке.

Предусматривалось, что высшие учебные заведения обеспечивают изучение такими лицами государственного языка.

Ряд нардепов высказал предостережение, что этот документ создает лазейку для обучения в украинских вузах на русском языке.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде Украины решили заслушать исполняющего обязанности'язки министра образования и науки Сергея Шкарлета на часе вопросов к правительству. Его спросят о заработной плате учителей и работу школы в рамках карантина.