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17 сентября 2020, 15:57 3

В Украине могут оставить "Пакет малыша" в натуральном виде

17 сентября 2020, 15:57 3
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Сейчас "Пакет малыша" является монетизированным
Сейчас "Пакет малыша" является монетизированным
Фото из открытых источников
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В Верховной Раде намерены отказаться от монетизации "пакета малыша" и оставить его в натуральном виде

Соответствующий законопроект №3006а за основу поддержали 316 нардепов, передает RegioNews.

Авторы документа ссылаются на данные опроса ЮНИСЕФ о том, что положительное влияние программы на семейный бюджет почувствовали 79% семей с детьми. Почти половине (49%) получателей "пакета" удалось существенно сэкономить на покупке товаров для младенца на первых месяцах жизни.

Кроме того, подчеркивают авторы законопроекта, за два года количество предметов в пакете выросло в 2,5 раза. Если в 2018 году только 35% родителей предпочитали пакет денежной выплате, то теперь 8 из 10 семей хотят получать помощь именно в натуральном виде.

В документе прописано, что временно — с 1 октября по 31 декабря этого года — закупка одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" организуется и осуществляется через Управление ООН по обслуживанию проектов в рамках пилотного проекта.

После закупки "пакеты" будут доставлять в родильные дома и отделы социального обеспечения населения.

Согласно закону, с 1 января 2021 года обеспечение этой одноразовой помощью, процедура ее заказа, закупки и транспортировки в учреждения здравоохранения (родильные дома или родильные отделения, перинатальные центры, неонатальные центры и т.п.) осуществляется в соответствии с законом "О публичных закупках".

Как известно, 29 июля правительство приняло решения, согласно которому в Украине вместо "Пакетов малыша" будут выдавать деньги.

Впоследствии в "Слуге народа" пообещали вернуть "Пакет малыша".

Верховная Рада дети голосование законопроект парламент
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