Порошенко 21 сентября вызывают в суд по иску Суркиса

Министерство юстиции Украины получило соответствующее поручение английского суда

Министерство юстиции Украины получило соответствующее поручение английского суда

Фото: ЕРА

Печерский районный суд Киева подтвердил получение от Министерства юстиции Украины поручение английского суда о вручении Петру Порошенко судебной повестки по иску Игоря Суркиса.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт Печерского суда.

Отмечается, что судебное заседание по делу назначено на 21 сентября 2020 года. Следственный судья - Соколов А.М.

"В случае неявки в суд без полномочных причин лица, которое надлежащим образом уведомлено о дате, времени и месте судебного заседания, в котором должны быть вручены вызов в суд или другие документы по поручению иностранного суда, такие документы считаются врученными", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее адвокат Порошенко заявил, что против него открыли 15 новых дел.